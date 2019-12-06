Süper Lig'de üst üste iki maçta da berabere kalarak yarışta yara alan Fenerbahçe, 14. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'yla çıkışa geçen Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 14. haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde 22 puanla 6. sırada girdi. Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışan geçen Gençlerbirliği, son 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik aldı. Gençlerbirliği, 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ

SAAT: 20.30

HAKEM: Ali Şansalan

STAT: Ülker

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Emre, Luiz Gustavo, Ozan, Garry Rodrigues, Kruse, Muric

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Zanka, Rami

TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Halil, Toure, Flavio, Polomat, Baiano, Berat, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

91. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, bu maçla ligde 91. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 maçtan 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 157 gole, Gençlerbirliği 94 golle karşılık verdi.

2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

FENERBAHÇE SON 35 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ, DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 101-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.