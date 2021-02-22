Eee, şimdi istediğin oyuncuyu aldılar, yönetim fedakârlık yaptı ama sen sahada ne oyuncular üzerinde hakimiyet ne de taktik disiplini sağlayabildin. Puan farkı 3 ama aslında ikili averaj G.Saray'da olduğu için dört. Peki bak bakalım 3 büyüğün oynadığı futbola, en kötü hanginiz? Sonuçta hiç beklenmeyen bir mağlubiyet F.Bahçe'yi hem puan hem de inanç açısından büyük sıkıntıya soktu.