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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe için Joao Felix iddiası! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için Joao Felix iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanyol basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 10:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:38
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        Transferde müthiş bir atağa kalkarak Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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        Hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        İspanyol basını, Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan ve kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Portekizli yıldız Joao Felix'in Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu duyurdu.

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        Mundo Deportivo'da yer alan haberde; geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve opsiyonu kullanılmayan Joao Felix için en ciddi taliplerden birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.

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        24 yaşındaki '10 numara' ile sarı-lacivertlilerin dışında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği kaydedildi.

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        Haberin detayında; Barcelona'nın Joao Felix'i tekrar kiralamayı düşünmediği, Atletico Madrid'in ise oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istediği yazıldı.

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        Jose Mourinho faktörü nedeniyle Felix transferinde Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya göre bir adım önde olduğu da ifade edildi.

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        Porto altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olarak dikkat çekmişti.

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        JOAO FELIX KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 10 Kas 1999 (24)

        Doğum yeri: Portekiz / Viseu

        Uyruk: Portekiz

        Boy: 1,81 m

        Mevki: On Numara

        Yan mevki: Sol kanat - Santrfor

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 30 milyon €

        Transfer geçmişi: Porto, Padroense, Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona

        Performans: (23/34) 44 maç 10 gol, 6 asist, 2.143 dakika

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