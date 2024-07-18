Fenerbahçe için Joao Felix iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanyol basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Transferde müthiş bir atağa kalkarak Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, Atletico Madrid'de umduğunu bulamayan ve kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Portekizli yıldız Joao Felix'in Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu duyurdu.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde; geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve opsiyonu kullanılmayan Joao Felix için en ciddi taliplerden birinin Fenerbahçe olduğu belirtildi.
24 yaşındaki '10 numara' ile sarı-lacivertlilerin dışında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da yakından ilgilendiği kaydedildi.
Haberin detayında; Barcelona'nın Joao Felix'i tekrar kiralamayı düşünmediği, Atletico Madrid'in ise oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istediği yazıldı.
Jose Mourinho faktörü nedeniyle Felix transferinde Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya göre bir adım önde olduğu da ifade edildi.
Porto altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olarak dikkat çekmişti.
JOAO FELIX KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 10 Kas 1999 (24)
Doğum yeri: Portekiz / Viseu
Uyruk: Portekiz
Boy: 1,81 m
Mevki: On Numara
Yan mevki: Sol kanat - Santrfor
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 30 milyon €
Transfer geçmişi: Porto, Padroense, Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona
Performans: (23/34) 44 maç 10 gol, 6 asist, 2.143 dakika