Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maçına çıkıyor

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.
Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
SADIK ÇİFTPINAR CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Sadık'ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin de Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.
Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
- İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor 13 gol attı.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.
- ÇAYKUR RİZESPOR'UN İSTANBULDA'Kİ SON GALİBİYETİ 1981'DE
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti.
Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 15 lig maçından 12'sini Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.
2000. MAÇA ÇIKAN İLK TAKIM OLACAK
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maça çıkan ilk takım olacak.
Ligin 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda. Sarı-lacivertliler, bu hafta maçını Galatasaray'dan önce oynayacağı için 2000. karşılaşmaya ulaşan ilk takım olarak tarihe geçecek.
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