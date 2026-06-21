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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe İstanbul Jet: 68 - Beşiktaş: 61 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe İstanbul Jet: 68 - Beşiktaş: 61 | MAÇ SONUCU

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        Fenerbahçe İstanbul Jet, seride 1-0 öne geçti!

        Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında ağırladığı Beşiktaş'ı 68-61 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 önde girdi. İkinci yarıda skor avantajını koruyan Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 49-45 önde geçtiği müsabakayı 68-61 kazandı.

        Fenerbahçe İstanbul Jet, bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ikinci maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 23 Haziran Salı günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

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