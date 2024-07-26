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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Gabby Williamsı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Gabby Williamsı transfer etti

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız forvet oyuncusu Gabby Williams ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:24
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        Fenerbahçe'de potada bir transfer daha!
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        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında atağa kalktı. Sarı Lacivertliler, Fransız forvet oyuncusu Gabby Williams ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu'nun en özel oyuncuları arasında yer alan Gabby Williams’a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Williams, son olarak LDLC ASVEL Feminin takımının formasını giydi.

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