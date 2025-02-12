Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi!

        Fenerbahçe, kış transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı-lacivertliler devre arasında Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katarak takımı güçlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun 2. transfer ve tescil döneminde kadrosunu 4 oyuncuyla takviye etti.

        Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'le savunmaya takviye yapan sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferiyle de hücum hattını güçlendirdi.

        Kızılyıldız'dan transfer edilip 4,5 yıllık sözleşme imzalanan Ognjen Mimovic, Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle kadrodaki 15. yabancı oldu. Bu sebeple Mimovic'e lisans çıkarılamadı.

        2

        TALISCA İLE 1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok konuşulan transferi Anderson Talisca oldu.

        Daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcunun transferi için uzun süre görüşmeler yürüten sarı-lacivertli kulüp, sonunda Talisca'ya imza attırdı.

        Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yollarını ayıran Talisca, Fenerbahçe'yle anlaşmaya vararak 1,5 yıllık kontrat imzaladı.

        3

        SAVUNMAYA 3 TAKVİYE

        Sezonun ilk yarısında Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye 3 transfer yaptı.

        Aston Villa'dan transfer edilen Breziyalı stoper Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzalanırken, Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar da sezon sonuna kadar Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralandı.

        Sarı-lacivertli ekip diğer transferini ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından yaptı. Sağ bek bölgesinde forma giyen Ognjen Mimovic'le anlaşmaya varan Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcuya 4,5 yıllık sözleşme imzalattı. Kadrodaki 15. yabancı oyuncu olan Mimovic'e yabancı kontenjanı sebebiyle lisans çıkarılamadı.

        4

        4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

        Fenerbahçe, kış transfer döneminde 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

        Sarı-lacivertliler, 2 ismi kiralık gönderirken, 2 futbolcusunu da bonservisiyle yolladı.

        Sezon başında Belçika'nın Westerlo ekibiyle kiralık anlaşmaya varan Emir Ortakaya, devre arasında Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu futbolcu, geri alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere bir başka Belçika takımı Beerschot'a transfer oldu.

        5

        Sarı-lacivertli takımdan ayrılan bir diğer isim de Samet Akaydin oldu. Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hata sebebiyle tribünlerin tepkisini çekmiş ve o tarihten itibaren Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilmemişti. Samet devre arasında bonservisiyle Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a gitti.

        Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'yi İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye, Bartuğ Elmaz'ı da Slovenya ekibi Maribor'a kiralık gönderdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"