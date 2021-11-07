Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor.

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Nazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha

YEDEKLER: Ertuğrul, Serdar Aziz, Sosa, Rossi, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed, Crespo, Novak

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

MAÇTAN NOTLAR

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta 19 puan topladı. Kayserispor ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puana sahip oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur Bulut forma giyemeyecek. Ayrıca Manuel Fernandes'in de maç kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.