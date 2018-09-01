Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak 3 puan toplayabilen ve 11. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Kayserispor önünde kazanarak moral bulmaya çalışacak. İlk 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek namağlup yoluna devam eden Kayserispor ise 5 puanla 6. sırada bulunuyor.

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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.15

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Eljif, Reyes Mehmet Ekici, Valbuena, Slimani

YEDEKLER: Volkan, Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Soldado, Frey, Barış, Berke, Yiğithan, Aatıf

TEKNİK DİREKTÖR: Philip Cocu

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Rotman, Mensah, Deniz, Chery, Bilal, Umut

YEDEKLER: Zülfikar, Vedat, Gyan, Levent, Şamil, Kravets, Oğuzhan, Mert

TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 45. kez karşılaşıyor. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçtan birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son iki lig maçı 3-3'lük skorlarla tamamlanırken, Fenerbahçe'nin toplam 56 golüne, Kayserispor 24 golle yanıt verdi.

Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

TARİHİ SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

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