Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, küme düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor'a konuk olacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.
F.BAHÇE'DE 1 EKSİK
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 1 eksik bulunuyor. Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.
İspanyol futbolcu yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
8 OYUNCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.
Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.