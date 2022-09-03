STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
CEZALI: Valencia (Fenerbahçe)
FENERBAHÇE: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, King, Joao Pedro
YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Zajc, Mert, Lincoln, Emre, Rossi, Arda, Bruma, Serdar Dursun
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic
YEDEKLER: Abdulkadir, Uzodimma, Nurettin, Ackah, Gökhan, Mane, Baran Ali, İlhan, Bertolacci, Kemen
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
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Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.
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