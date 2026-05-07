Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazırlanıyor!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:19
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, taktiksel ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
