Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Habertürk TV'ye açıklamalar!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor.

Burak Kızılhan'ın açıklamaları şöyle:

"Maalesef akıl almaz bir olay yaşadık dün. Algı yönetimi çok iyi işliyor, ciddi bir algı operasyonu başladı. Maçtan önce iyi bir atmosfer vardı iyi bir İzmir deplasmanı. Maç günü hiçbirimizin istemediği olaylar yaşandı. Fenerbahçe formasının yakılmasıyla güne başladık ondan sonra ilave bir video yayınlandı, o videoda bir arkadaşımızın Fenerbahçe forması çıkartıldı üzerinden forması gasp edildi. Orada emniyet mensupları da vardı. Bunların cevabını vermesi gerekenlerin hepimizi aydınlatması gerekiyor. Biz Fenerbahçe'nin haklarını savunmakla ilgiliyiz. Devletimize boynumuz kıldan ince. Fenerbahçe taraftarına orantısız güç uygulanmıştır ve biber gazı sıkılmıştır."

"Göztepe camiasıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bunları büyük olaylar halinde Fenerbahçe forması İzmir'in meydanında yakılacak ama tahrik eden Fenerbahçe olacak. Protokol tribününde de büyük problemler vardı. Bir kere protokolde 5 dakika sonra koltuklar kırıldı. Biz oturamadık, bizim orda rahat bir şekilde maç izlememiz mümkün değildi."

"Devre arasında taraftarlarımızdan telefonlar yağmaya başladı. 200-250 kişinin stada giremediği bilgisini aldık. Fenerbahçe başkanımız Ali Koç ve ben iki tane akreditasyon sahibi olarak taraftarlarımızın yanına gittik. Devreye 2-0 önde giren bir takım neden birilerini tahrik etmeye gitsin. Orada yaşadıklarımız inanılmaz. Biz oradayken bile biber gazına maruz kaldık. Fotoğraflar var videolara var. Bu arada yol boyunca Göztepe taraflarından gelen yabancı maddelere de gözümüzü kapatarak geçtik. Biz 10 kişi gitti yönetim kurulu üyelerimizle. Biz başkanımızla akreditasyonumuz var diye alt taraftan gittik diğer arkadaşlarımızda üst taraftan gitti."