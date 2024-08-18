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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sert açıklama: İzmir'de kara gece! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sert açıklama: İzmir'de kara gece!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında yaşadığı saldırı sonrası Fenerbahçe Televizyonu'ndan (FB TV) sert bir açıklama geldi. FB TV'den yapılan açıklamada, "İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 00:38 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:39
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        "İzmir'de kara gece"
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        Fenerbahçe Televizyonu'ndan (FB TV), Göztepe maçı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Kulüp televizyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe maçında yaşadığı saldırıya sert bir dille tepki gösterildi.

        "TERÖRÜ LANETLİYORUZ!"

        "İzmir'de kara gece. Futbol terörünü lanetliyoruz." başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı, hakemle karşılaştı, futbol teröristleriyle karşılaştı. Fenerbahçe maçı kazanır kaybeder berabere kalır, bu çok uzun bir maraton, hepsi olabilir. Bugün geldiğimiz noktada çok tehlikeli bir yerdeyiz. Futbol terörünün yaşandığı bir gecedeyiz. Başkanımıza, taraftarlarının yanına destek ve moral vermeye gitmişken, taraftarlarımız hala daha içeri alınmamış, biletli oldukları halde coplarla biber gazlarıyla mücadele ediyor, saha içerisine giremiyorlar. Başkanımız, deplasman tribününe gidip geriye dönerken bu nasıl bir düşmanlık, bu nasıl bir hainlik. Bu neyin mücadelesi! Atılan yabancı maddeler, sular, savaş alanı, cehennem alanına döndürüyor Göztepe taraftarı. Sebep ne? Şampiyon mu oluyorsunuz, ligden mi düşünüyorsunuz! Daha ikinci hafta. O kadar kendini bilmez ve futbol teröristlerinin arasında bir kişi daha var. Bir şahsiyetsiz, tüm gücüyle itip başkanımızı düşürüyor. Hangi yetkiyle ve hangi sıfatla sahaya girdi. Akreditasyonu var, kim olduğu belli bu insan. Bu terörü lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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