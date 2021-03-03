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Fenerbahçe ligde yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe ligde yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek

Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.


FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ile sakatlıktan çıkmasına karşın henüz hazır olmayan Luiz Gustavo, Antalyaspor karşısında kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu hafta sonu değerlendirecek olan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti de kadroda bulunmayacak.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalılar Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş da arkadaşlarını zorlu mücadelede yalnız bırakacak.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek.

Diğer yandan takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışan Caner Erkin de kart sınırında.

İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, ilk kez yeni takımıyla boy gösterecek.

Sakatlığı sebebiyle hiçbir maçın kadrosunda yer alamayan milli oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

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