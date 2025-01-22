Fenerbahçe-Lyon maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Olimpik Lyon Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle alarak 13 puan topladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'de maç öncesinde eksiklikler dikkat çekerken, 5 futbolcu ise sınırda bulunuyor. Peki, "Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı , hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte detaylar...