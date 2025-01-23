Fenerbahçe-Lyon maçında önce kırmızı kart, sonra iptal!

Fenerbahçe, Lyon ile oynadığı maçta bir pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.

Lyon'da Kumbedi, 31. dakikada Szymanski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi.

İrfan Can Kahveci, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Hakem Simone Sozza'ya VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve Kumbedi, sarı kart ile cezalandırıldı.