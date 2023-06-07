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Fenerbahçe: Maç sonucunu tayin eden hakemlerin açıklamasını bekliyoruz

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e 97-91 yenildikten sonra sert bir açıklama yaptı

Fenerbahçe: Maç sonucunu tayin eden hakemlerin açıklamasını bekliyoruz
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Anadolu Efes maçının ardından sert bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşam Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal’ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı.

Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir.

Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir.

Anadolu Efes’in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananını belirlemiştir.

Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz.

Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki;

Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe’nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir.

Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."

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