        Fenerbahçe maçına Sırp hakem!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

        Giriş: 27.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:30
        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic, düdük çalacak.

        UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

        Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.

