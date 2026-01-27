Fenerbahçe maçına Sırp hakem!

Atlas, Ahmet, Ata, Hakan, Gülden... "Sırada kim var?" Ahmet olmadan geçen 1 yıl… Mahkeme kararı vicdanları rahatlattı mı? Çocuklar neden ölüyor? Aileler neden adalet arıyor? Ata Emre Akman cinayeti: Harçlığını çıkarırken katledildi. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Bağımsız Yaşam Derneğ... Daha Fazla Göster

Atlas, Ahmet, Ata, Hakan, Gülden... "Sırada kim var?" Ahmet olmadan geçen 1 yıl… Mahkeme kararı vicdanları rahatlattı mı? Çocuklar neden ölüyor? Aileler neden adalet arıyor? Ata Emre Akman cinayeti: Harçlığını çıkarırken katledildi. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Bağımsız Yaşam Derneği Başkanı Regaip Bostan, Yeşilay Rehab Başkanı / Psikiyatrist Doç. Dr. Arzu Çiftçi, Ata Emre Akman'ın Annesi Zuhal Akman, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi ve Araştırmacı Dr. Ufuk Sarıgül değerlendirdi.