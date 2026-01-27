Fenerbahçe maçına Sırp hakem!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.
Giriş: 27.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:30
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic, düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ