Fenerbahçe Medicana: 3 - Arkas Spor: 1 | MAÇ SONUCU
Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında karşılaştığı Arkas Spor'u 25-23, 14-25, 25-20 ve 25-20 setlerle 3-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.
Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı üçüncü ve son maçında konuk ettiği Arkas Spor'u 25-23, 14-25, 25-20 ve 25-20 setlerle 3-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Sarı Lacivertliler sezonu 3. sırada tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Yener Seçkin, Çevril Ebru Kaya
Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yasin Aydın, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Caner Pekşen, Çağatay Durmaz)
Arkas Spor: Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Atilla Öztire, Can Koç)
Setler: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20
Süre: 114 dakika