Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Benfica! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Benfica!

        Fenerbahçe Medicana, Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Benfica!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

        Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Sarı-lacivertliler, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara ve Polonya'dan PGE Budowlani Lodz ile B Grubu'nda yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık