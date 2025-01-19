Fenerbahçe'nin 2 golü VAR'a takıldı!

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında son sırada bulunan Adana Demirspor sahasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi ağırladı.

Mücadelenin 50. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, Faslı yıldızın golünden önce İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığını belirti.

2. GOL DE İPTAL EDİLDİ

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde bu sefer İrfan Can Kahveci topu ağlarla buluşturdu. İlk pozisyonda olduğu gibi VAR tarafından ekrana çağırılan hakem Halil Umut Meler, pozisyon öncesi Youssef En-Nesyri'nin faul yaptığı gerekçesiyle bu golü de iptal etti.