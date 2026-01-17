Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kafilesinde 4 eksik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kafilesinde 4 eksik!

        Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Levent Mercan sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, En Nesyri de Afrika Kupası'nda olduğu için kadroda yok.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:04 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:04
        Alanya kafilesinde 4 eksik!
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrı hissettiği için bugün yapılan antrenmana katılmayan Sebastian Szymanski de tedbir amaçlı maç kadrosuna alınmadı.

        Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.

