Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kafilesinde 4 eksik! Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Levent Mercan sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, En Nesyri de Afrika Kupası'nda olduğu için kadroda yok.

Giriş: 17.01.2026 - 18:04 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:04

