EKSİKLER

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ile sakatlıktan çıkmasına karşın henüz hazır olmayan Luiz Gustavo, Antalyaspor karşısında kadroda yer almayacak. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu hafta sonu değerlendirecek olan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti de kadroda bulunmayacak. Fenerbahçe'de sarı kart cezalıları Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş da arkadaşlarını zorlu mücadelede yalnız bırakacak.