Süper Lig'de son haftaya girilirken Avrupa kupalarına katılma hesapları kızıştı. UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilen Trabzonspor'un olası bir men cezası alması durumunda Süper Lig'i 6. bitirecek olan kulüp Avrupa Ligi bileti alacak.

Üst üste aldığı üç galibiyetle birlikte 43 puana ulaşıp 8. sıraya yükselen Fenerbahçe, ligin son haftasında kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un sezonu aynı puanla tamamlaması durumunda lig altıncısını üçlü averaj belirleyecek.

Üçlü averaj sistemi nasıl işliyor?



Üç takımın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda, bu takımların arasında oynanan maçlarda alınan puanlar hesaplanıyor. Üç takımın arasındaki puan cetvelinde eşitlik olması durumunda ise maçlardaki gol averajına bakılıyor. Şayet eşitlik gol averajlarında da bozulmazsa üç takımın arasında oynanan maçlarda en fazla gol atan takım ligi 6. sırada tamamlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre üçlü averaj hesaplamaları şu şekilde;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

Üçlü averajda hangi takım 6. olacak?



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un sezonu aynı puanda tamamlaması durumunda üçlü averajda ipi göğüsleyen taraf Atiker Konyaspor olacak.

Üç takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor'un 7'şer puanı bulunuyor. Bu durumda üç takımın arasında oynanan maçlardaki gol averajına bakıldığı için +3 averajı bulunan Atiker Konyaspor, +2 averajı bulunan Fenerbahçe'nin önüne geçecek ve ligi 6. sırada bitirecek.

İkili averaj sistemi nasıl işliyor?



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor üçlüsünden iki takım sezonu aynı puanda tamamlar, diğer takım daha az puanla kapatırsa ikili averaj sistemine göre lig altıncısı belli olacak.

Bu durumda öncelikli olarak Süper Lig'de bu sezon iki takımın arasında oynanan maçlardaki puan üstünlüğüne bakılacak. Puan üstünlüğünün bozulmaması durumunda bu iki maçta alınan sonuçlardaki averajlar devreye girecek. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre ikili averaj hesaplamaları şu şekilde;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.