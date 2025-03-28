Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...

FRED, ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS YOK

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü. Ancak teknik direktör Mourinho, Fre ve Çağlar'ı Galatasaray ile oynanacak kupa maçında kullanmayı planlıyor. Diego Carlos da maç eksiği nedeniyle Bodrum'a götürülmedi. Bu üç isim bu akşamki mücadelede yok.