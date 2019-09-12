4 büyük takımda tercüman olmak için ne yapmak gerekiyor?

Ülkemizde takımların olmazsa olmazı haline gelen tercümanlar, her ne kadar işin teknik kısmında yer almasalar da oyuncularla teknik direktör ve hatta yönetimle teknik direktör ve oyuncu arasında köprü olarak bir hayli kritik bir rol üstleniyorlar. Üzerlerine yüklenen sorumluluk arttıkça da “takım tercümanları” daha dikkatle seçiliyor ve takımlarda önemli bir yere sahip oluyorlar.

Bu konuda alanının en dikkat çekici ve en iyi isimlerinden biri olan ve Fenerbahçe’de 6 sezon görev yapmış olan Deniz Sarıtaç ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Deniz hem mesleğiyle ilgili merak edilenleri, hem bu işin nasıl yapıldığına dair detayları hem de yaşadığı birbirinden eğlenceli anıları samimiyetle paylaştı... Röportajda canlı bağlantıyla bir de sürpriz konuk yer aldı... İşte takım tercümanlarına dair merak ettiğiniz her şey...

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