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Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldı. İşte detaylar

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DHA
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe bir çok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor. Belotti, Plea, Sorloth, Maxi Gomez derken, son 2 gündür Süper Lig'den tanınan Aboubakar ve Batshuai isimleri sarı-lacivertli ekip için gündemde. 
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    Fenerbahçe yönetiminin bir başka isimle de temasta olduğu ortaya çıktı. İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldı. 
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    Ancak her transferde olduğu gibi Senegalli oyuncuyu başka kulüplerin de istemesi işi zorlaştırıyor.
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    İspanyol asıllı Senegalli futbolcu olan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan Keita Balde'nin kulübü Cagliari ile ve futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ederken, Valencia ve Roma'nın da bu oyuncuyu istediği öğrenildi. 
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    Balde için gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe Yönetimi transferin son günü olan 7 Eylül'e kadar diğer seçenekleri de sıcak tutacak.
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    BALDE KİMDİR ?

    Kariyerinde Lazio, İnter, Monaco gibi takımlarda oynayan Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    Öte yandan 27 yanındaki santrfor, Senegal milli takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.
  • Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde - FB transfer haberleri

    Ayrıca Senegalli oyuncu kariyerinde, 2017-2018 yılında Lazio ile İtalya Süper Kupası ve 2022 yılında Senegal milli formasıyla Afrika Şampiyonluğu yaşadı.

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