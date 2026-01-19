Fenerbahçe'nin galibiyetinin perde arkası ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

HT Spor Gündem programında sarı-lacivertlilerin galibiyeti masaya yatırıldı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybının Fenerbahçe'yi Alanyaspor mücadelesi öncesinde daha fazla motive ettiğini aktardı.

İşte Ahmet Selim Kul'un sözleri:

Ekstra bir detay vereyim. Özellikle Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından takımda enerji çok yükselmiş. Ama Tedesco hafta boyunca 'bu maç çok zor geçecek' şeklinde yaklaşmış maça. Pereira'nın oynattığı futbol dolayısıyla çok zor geçeceğini düşünmüş maçın.