        Fenerbahçe'nin galibiyetinin perde arkası ortaya çıktı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin galibiyetinin perde arkası ortaya çıktı!

        HT Spor Gündem'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyeti ele alındı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerin zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte mücadeleye daha motive çıktığını dile getirdi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:54
        Galibiyetin perde arkası ortaya çıktı!
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

        HT Spor Gündem programında sarı-lacivertlilerin galibiyeti masaya yatırıldı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybının Fenerbahçe'yi Alanyaspor mücadelesi öncesinde daha fazla motive ettiğini aktardı.

        İşte Ahmet Selim Kul'un sözleri:

        Ekstra bir detay vereyim. Özellikle Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından takımda enerji çok yükselmiş. Ama Tedesco hafta boyunca 'bu maç çok zor geçecek' şeklinde yaklaşmış maça. Pereira'nın oynattığı futbol dolayısıyla çok zor geçeceğini düşünmüş maçın.

