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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi son detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i burada...

  • 01
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
  • 02
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.
  • 03
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Gaziantep ekibi ise ligde oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 42 puan topladı. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.
  • 04
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    EKSİKLER

    Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
  • 05
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Konuk ekipte sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.
  • 06
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    SINIRDA 5 İSİM

    Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
  • 07
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay
  • 08
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Nazım
  • 09
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Serdar Aziz
  • 10
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Tisserand
  • 11
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Ferdi
  • 12
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Zajc
  • 13
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Gustavo
  • 14
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    İrfan Can
  • 15
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Mert Hakan
  • 16
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Rossi
  • 17
    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

    Serdar Dursun

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