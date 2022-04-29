Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.