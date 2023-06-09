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Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le oynanacak kupa finalinden sonra Brezilya ekiplerinden Internacional'e imza atacağı öğrenildi

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  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Fenerbahçe’den ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sene sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Ekvadorlu golcü, Fenerbahçe’nin önerdiği 1+1 yıllık kontratı kabul etmedi.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Sarı lacivertli takımın hücum yükünü sırtlayan Enner Valencia, Brezilya kulübü Internacional ile imzaya yakın. 
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekiplerinden Internacional ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Enner Valencia, Fenerbahçe ile 11 Haziran'da son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya'ya gidecek.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Ekvadorlu golcü, gelecek hafta içi kendisini 'uzun süreli' şekilde Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Sezon boyunca tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Enner Valencia, 33 kez rakip fileleri havalandırıp 7 gol pası verdi.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Aykut Kocaman'ın bir sezonda attığı gol rekoruna ortak olan Valencia, Süper Lig’i 29 golle tamamladı.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Rakip fileleri 28 kez havalandıran Alex de Souza'yı geride bırakan tecrübeli futbolcu, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanının da sahibi oldu.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Başarılı bir sezon geçiren Enner Valencia, en yakın takipçisinin 6 gol önünde Süper Lig'de gol krallığını da elde etti.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Bu arada Fenerbahçe yönetimi, Valencia’nın ve takımdan ayrılması beklenen diğer isimlerin yerlerini doldurabilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

    Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un, Medipol Başakşehir ile oynanacak kupa finalinin ardından yürüteceği süreçte, önemli isimlerle masaya oturulması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!
  • Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!

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