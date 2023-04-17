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Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu, Ankaragücü karşısında da boş geçmeyip fileleri havalandırdı. Enner Valencia, 3 gol atması halinde Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak. Ayrıca Ekvadorlu yıldız lig tarihine de geçebilir

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  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Enner Valencia, bu sezon Süper Lig'de 27, resmi maçlarda ise 31 kez ağları havalandırdı.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşayan Ekvadorlu yıldız, rekora koşuyor.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Fenerbahçe'nin son olarak evinde oynadığı Ankaragücü maçında da penaltı fırsatını gole çeviren golcü oyuncu, takımının rekorunu kırmasına 3  gol kaldı.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Ankaragücü karşısında 27 kez. fileleri havalandıran  yıldız futbolcu, Fenerbahçe'⁬de ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olan Alex De Souza'nın 28 gollük istatistiğini yakalamasına sadece 1 gol kaldı.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Sarı-Lacivertli ekibin tarihinde bir sezonda ağları en fazla sarsan isim ise 29 golle Aykut Kocaman.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Bu sezon ligde 12'si penaltıdan 27 gol atan Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en çok lig golü atan oyuncusu olan Aykut Kocaman'nın rekorunu kırması için kalan 7 haftada 3 lig golü atması gerekiyor.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Ayrıca golcü oyuncu lig tarihine geçmeye de çok yakın duruyor.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol sevinci yaşayan yabancı oyuncu Gomis ve Diagne 29 golle bu rekoru paylaşıyor. Valencia, 3 gol atması halinde bu rekora ortak olacak, 4 gol atması halinde tek başına rekorun sahibi olacak.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!

    Enner Valencia'nın resmi maçlarda resmi maçlarda 31 golü bulunuyor. Golcü oyuncu altın ayakkabı sıralamasında 4. sırada bulunuyor.

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