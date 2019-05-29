Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de kanat takviyesi için gözünü İspanya'ya çevirdi. NTVSpor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Rafinha'nın peşinde. Kanarya, bonservisi 25 milyon Euro olan 26 yaşındaki futbolcuyu, kiralık olarak kadrosuna katmak için Barça ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

5 yıldır Barcelona forması giyen Rafinha, bu sezon yalnızca 5 kez ilk 11'de şans buldu ve 1 gol attı. İspanyol basınında çıkan haberlerde de Barcelona'nın Rafinha ile yollarını ayıracağı yazılıyor.