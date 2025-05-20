Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
Süper Lig'de sezonu ikinci bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, 1959'dan bu yana ligi en fazla ikinci sırada bitiren takım istatistiğini sürdürdü.
Son yıllardaki şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.
Hedeflediği başarıya bu sezon ulaşmak isteyen Ali Koç yönetimi ise kolları sıvadı ve tarihin en pahalı kadrosunu kurdu.
Fakat yine de bu sezon zirveyi hiç göremeyen sarı-lacivertlilerin çabası yetersiz kaldı. İnişli çıkışlı geçen sezonun ardından Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı ve sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi.
Sarı-lacivertliler böylece son dört sezonu arka arkaya ikinci sırada tamamlamış oldu.
1959'dan bu yana 19 kez şampiyonluk gören Fenerbahçe, 26 kez de sezonu ikinci sırada tamamladı ve böylece ligi en fazla ikinci sırada bitiren takım istatistiğini sürdürdü.
25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray ise 11 kez ligi ikinci sırada bitirirken, Beşiktaş'ta 14 kez ile sarı-lacivertlilerin arkasında kaldı.