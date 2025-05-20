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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!

        Süper Lig'de sezonu ikinci bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, 1959'dan bu yana ligi en fazla ikinci sırada bitiren takım istatistiğini sürdürdü.

        Giriş: 20.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:07
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        Son yıllardaki şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

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        Fakat yine de bu sezon zirveyi hiç göremeyen sarı-lacivertlilerin çabası yetersiz kaldı. İnişli çıkışlı geçen sezonun ardından Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı ve sezonu ikinci bitirmeyi garantiledi.

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        Sarı-lacivertliler böylece son dört sezonu arka arkaya ikinci sırada tamamlamış oldu.

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        1959'dan bu yana 19 kez şampiyonluk gören Fenerbahçe, 26 kez de sezonu ikinci sırada tamamladı ve böylece ligi en fazla ikinci sırada bitiren takım istatistiğini sürdürdü.

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        25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray ise 11 kez ligi ikinci sırada bitirirken, Beşiktaş'ta 14 kez ile sarı-lacivertlilerin arkasında kaldı.

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