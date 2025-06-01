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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin ilk transferi: Amara Diouf - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin ilk transferi: Amara Diouf

        Fenerbahçe, Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf ile anlaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:38
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        Fenerbahçe'nin ilk transferi: Amara Diouf
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        Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf ile anlaştı.

        Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmazsa genç oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalanacak.

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