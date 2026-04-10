Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Giriş: 10.04.2026 - 16:36
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez'in yanı sıra İsmail Yüksek yer almadı.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı için duyurduğu kadroda şu isimler bulunuyor:
Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ