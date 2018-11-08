Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (Anderlecht)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı ve sonu olaylarla biten maçın sonrasında ilk sınavına Avrupa'da çıkacak. Cocu'nun görevden alınmasının ardından yardımcı antrenör Koeman ile yola devam eden Kanarya, sahasında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Hollandalı çalıştırıcı kadro dışı bırakılan Benzia'nın yerine Frey'i değil Alper'i oynatmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısındaki muhtemel 11'i: