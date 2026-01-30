Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'nin play-off takvimi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin play-off takvimi açıklandı!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak. İlk maç 19 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:13 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:13
        Fenerbahçe'nin play-off takvimi açıklandı!
        Fenerbahçe'nin de İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda maç takvimi açıklandı.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile yapacağı ilk maçı evinde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynayacak.

        Deplasmandaki rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te yapılacak.

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

        19 Şubat Perşembe:

        20.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (İngiltere)

        20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Genk (Belçika)

        20.45 PAOK (Yunanistan)- Celta Vigo (İspanya)

        20.45 Brann (Norveç)-Bologna (İtalya)

        23.00 Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya)

        23.00 Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan)

        23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

        23.00 PFC Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan)

        Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

        26 Şubat Perşembe:

        20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Panathinaikos (Yunanistan)

        20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

        20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

        20.45 Stuttgart (Almanya)-Celtic (İskoçya)

        23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

        23.00 Genk (Belçika)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        23.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Fenerbahçe

        23.00 Celta Vigo (İspanya)-PAOK (Yunanistan)

