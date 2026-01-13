Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

        Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Youssef En-Nesyri, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fred Rodrigues ise 3 haftalık cezasının ardından teknik heyetin tercih etmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 12 Ocak 2026 (Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'Yağmurluk' Ve Transfer Açıklaması)

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'yağmurluk' ve transfer açıklaması: Özür diliyorum! Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi! Fenerbahçe, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak. İspanya Süper Kupa'nın sahibi Barcelona! El Clasico'da müthiş mücadele... Spor Bülteni'ni Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"