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Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu sürüyor. İspanyol ekibinin Almeria'yı 2-1 mağlup ettiği lig maçında kaleci Bono ile stoper Nianzou sakatlanarak oyuna devam edemezken, kaptan Jesus Navas ise mücadeleyi sekerek tamamladı.

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  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Mart Perşembe akşamı Sevilla ile 'tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak. 
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının desteğiyle turu geçmek istiyor. 

     
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de sakat Lincoln dışında eksik bulunmazken, Sevilla ise 3 isimden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

     
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    La Liga'da Almeria'yı 2-1 mağlup eden Sevilla'da kaleci Bono 37. dakikada, stoper Tanguy Nianzou ise 52. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. 
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    Takım kaptanı Jesus Navas ise mücadeleyi acı içinde sekerek tamamladı.

     
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    İspanyol ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli maçın ardından Nianzou'nun son durumu hakkında bilgi verdi.
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    Arjantinli teknik adam, yaptığı açıklamada, "Tanguy Nianzou, ağrım var deyince hiç risk almadım ve hemen değiştirdim. Sakatlığının ciddi olmadığını umuyorum. Her şey kontrollerden sonra belli olacak" dedi.
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    Sakatlanıp hastaneye kaldırılan kaleci Bono'nun sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Bono hastaneden taburcu oldu ve geceyi evinde geçirecek" ifadesi kullanıldı.
  • Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da sakatlık kabusu!

    Sevilla'nın iki as stoperi Marcao ve Rekik ise sakatlıkları sebebiyle uzun süredir yoklar.

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