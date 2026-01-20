Habertürk
        Fenerbahçe'nin rakibinde sakatlık şoku

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Aston Villa'nın orta sahası Boubacar Kamara, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

        Giriş: 20.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:18
        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, orta saha oyuncusu Boubacar Kamara'dan kötü haber aldı.

        SEZONUN GERİ KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK

        FA Cup'ta Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

        The Athletic'te yer alan habere göre, dizinden sakatlık yaşayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

        FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I DA İLGİLENDİRİYOR

        26 yaşındaki futbolcunun sakatlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etkileyebilir.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak ve sezonu kapatan Kamara, bu maçta forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında perşembe günü sahasında İngiliz ekibini ağırlayacak.

        RAPHAEL ONYEDIKA, ASTON VİLLA'NIN GÜNDEMİNDE

        Aston Villa, Kamara'nın uzun süreli sakatlığının ardından ara transfer döneminde orta sahaya yeni bir takviye gerçekleştirebilir.

        İngiliz ekibi, Kamara'nın alternatiflerinden biri olarak Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı da düşünüyor. Onyedika, orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor. Aston Villa, Kamara'nın sakatlığı sonrası Onyedika için hamlede bulunabilir.

        BU SEZON PERFORMANSI

        Aston Villa'nın bu sezon önemli isimlerinden biri olan Kamara, forma giydiği 26 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

