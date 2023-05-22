Daha önce parmağında bulunan alyans sebebiyle gündem olan ve konuyla ilgili açıklama yapan Arina Fedorovtseva şu cümleleri kurmuştu: "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım''