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Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı!

Fenerbahçe'nin gözde sporcularından Arina Fedorovtseva, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 18 yaşındaki yıldız ismin sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri de dikkat çekiyor. Arina Fedorovtseva'nın yayınladığı son pozuna ünlü futbolcu da kayıtsız kalamadı.

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  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri

    Fenerbahçe'nin oyuncularından Arina Fedorovtseva, başarılı sporculuk kariyerinin yanında güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim son yayınladığı sosyal medya gönderisiyle tanınan futbolcunun da dikkatini çekti.
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri

    Daha önce parmağında bulunan alyans sebebiyle gündem olan ve konuyla ilgili açıklama yapan Arina Fedorovtseva şu cümleleri kurmuştu: "Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım''
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri

    Instagram'da 261 bin takipçisi olan 19 yaşındaki Arina Fedorovtseva, paylaştığı son gönderileriyle dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başardı.
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri

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  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri

    İşte Arina Fedorovtseva'nın son pozu...
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri

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  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri
  • Fenerbahçe'nin sarı meleği Arina Fedorovtseva pozlarıyla göz kamaştırdı! Ünlü futbolcu kayıtsız kalamadı! - Magazin haberleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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