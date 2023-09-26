Haberler Magazin Fenerbahçe'nin sarı meleğiydi! Seda Tokatlıoğlu'nun son hali ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin sarı meleğiydi! Seda Tokatlıoğlu'nun son hali ortaya çıktı! Bir dönemin efsane sporcuları arasında yer aalan ve Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nın eski kaptanı Seda Tokatlıoğlu, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Tokatlıoğlu'nun değişimini görenler gözlerine inanamadı! İşte Seda Tokatlıoğlu'nun son hali... Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:09 facebook

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Bir dönemin efsane voleybolcuları arasında yer alan ve Fenerbahçe Spor Klübün'de kaptanlık yapan Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Başarılarıyla göz doldurmuş olan voleybolcunun değişimini görenler övgü dolu yorumlar yaptı.

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Seda Tokatlıoğlu, 2014 yılında Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı staff'ında da görev yapan Turgay Aslanyürek ile nikah masasına oturmuştu. Aslanyürek şimdilerde, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda kondisyoner olarak görev alıyor.