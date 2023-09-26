Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fenerbahçe'nin sarı meleğiydi! Seda Tokatlıoğlu'nun son hali ortaya çıktı!

        Fenerbahçe'nin sarı meleğiydi! Seda Tokatlıoğlu'nun son hali ortaya çıktı!

        Bir dönemin efsane sporcuları arasında yer aalan ve Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nın eski kaptanı Seda Tokatlıoğlu, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Tokatlıoğlu'nun değişimini görenler gözlerine inanamadı! İşte Seda Tokatlıoğlu'nun son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir dönemin efsane voleybolcuları arasında yer alan ve Fenerbahçe Spor Klübün'de kaptanlık yapan Seda Tokatlıoğlu Aslanyürek, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Başarılarıyla göz doldurmuş olan voleybolcunun değişimini görenler övgü dolu yorumlar yaptı.

        2

        Seda Tokatlıoğlu, 2014 yılında Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı staff'ında da görev yapan Turgay Aslanyürek ile nikah masasına oturmuştu. Aslanyürek şimdilerde, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda kondisyoner olarak görev alıyor.

        3

        Voleybol kariyerine İller Bankası'nda başlayan Seda Tokatlıoğlu, 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türk millî takımıyla gümüş madalya kazandı. 1986 doğumlu olan başarılı voleybolcu, 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Konfederasyon Kupası'nda "en skorer" oyuncu ödülünü kazanan Seda, 172 kez milli takım forması giymiştir. Bir dönemin idol isimlerinden olan isim 2014-2015 sezonunda Çin'in Beijing BAW takımına, 2015-2016 sezonunda Vakıfbank'a transfer olmuştur.

        4

        SEDA TOKATLIOĞLU BAŞARILARI

        2003 Avrupa Şampiyonası-Gümüş Madalya

        2005 Akdeniz Oyunları-Altın Madalya

        2009 Avrupa Konfederasyon Kupası-En skorer oyuncu (Fenerbahçe Acıbadem ile)

        2009 Avrupa Konfederasyon Kupası-Bronz Madalya

        2008-2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe Acıbadem ile)

        2008-2009 Türkiye Ligi Şampiyonası-En değerli oyuncu

        2009 Akdeniz Oyunları-Gümüş Madalya

        2009 Avrupa Ligi-Gümüş Madalya

        2009 2010 Süper Kupa-Altın Madalya (Fenerbahçe Acıbadem ile)

        2009 2010 Indesit Şampiyonlar Ligi-Gümüş Madalya (Fenerbahçe Acıbadem ile)

        2010 Türkiye Kupası-Altın Madalya (Fenerbahçe Acıbadem ile)

        2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

        2012 Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

        2012 Voleybol Dünya Kulüpler Üçüncülüğü

        2016 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği, Vakıfbank SK

        5

        İşte Seda Tokatlıoğlu'nun son hali...

        6
        7
        8
        9
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!