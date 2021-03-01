Fenerbahçe, Trabzon'da Pelkas'la kazandı. Yunan futbolcu, 76. dakikada uzak mesafeden attığı muhteşem golle 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; sarı-lacivertli takımın en etkili gol silahları arasında yer alan Pelkas, özellikle ocak ayında gösterdiği performansla Kanarya'yı zirve yarışında tutmuştu. 3-0'lık Kasımpaşa maçında 2 asist, 2-1 biten Alanya mücadelesinde 1 gol, 3-0 sonuçlanan Erzurum karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle takımını sırtlamıştı.

30 Ocak'ta oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Pelkas, dün Trabzonspor karşısında ilk 11'deki yerine döndü. 27 yaşındaki oyuncu, gecenin kahramanı oldu.

8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Bu sezon 18 maçta forma giyen ve 5 gol, 6 asistlik performans sergileyen Pelkas'ın skor katkısı yaptığı 8 maçın 7'sini Kanarya 3 puanla tamamladı. Sadece 3-1 biten Gaziantep FK maçında Pelkas'ın golü Fenerbahçe'ye yetmedi.

DEPLASMAN BAŞARISINDA BÜYÜK PAYI VAR

Pelkas 5 gol sevincinin 4'ünü deplasmanlarda yaşadı. Göztepe, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Trabzonspor maçlarında sahneye çıktı. 6 asistinin 5'ini de yine deplasman maçlarında yaptı. 13 deplasman maçında 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.