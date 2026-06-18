Fenerbahçe'nin teknik direktörü saat 13.00'te açıklanacak!
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörünün bugün saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.
Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor, sarı-lacivertliler yeni hocasını resmen duyurmaya hazırlanıyor...
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te FB TV'de açıklanacağını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.
120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
REKLAM
AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor. 61 yaşındaki teknik adam, 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ