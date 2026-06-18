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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin teknik direktörü saat 13.00'te açıklanacak!

        Fenerbahçe'nin teknik direktörü saat 13.00'te açıklanacak!

        Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörünün bugün saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'nin teknik direktörü 13.00'te açıklanacak!

        Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona eriyor, sarı-lacivertliler yeni hocasını resmen duyurmaya hazırlanıyor...

        Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te FB TV'de açıklanacağını duyurdu.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.

        120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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        AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR

        Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor. 61 yaşındaki teknik adam, 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönecek.

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