Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maç ile ilk yarıyı kapatacak olan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Ersun Yanal'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tabii ki transferler olacak, gerekirse gözümüzü karartacağız. Önümüzdeki sezon için düşündüğümüz transferler için görüşme yapacağız. Belki de önümüzdeki sezonu şimdiden kazanacağız" sözleriyle devre arasında takımda köklü değişiklikler olacağının sinyalini verdi.
Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe'de ilk hedef sezon sonunda sözleşmesi biten futbolcuları düşük bonservis bedelleriyle kadroya katmak olacak.
Yaz transfer dönemindeki gibi geç kalmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Antalyaspor maçından sonra tespit edilen oyuncularla resmi görüşmelere başlayacak. Kulüpleri ikna edilemeyen futbolcularla yaz transfer dönemi için anlaşma çalışmaları yapılacak.
Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinin çoğunluğu sezon başında olduğu gibi yine İngiltere'den... Sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın fikir alışverişiyle belirlenen listedeki isimlerle Comolli görüşmeleri gerçekleştirecek.
Devre arasında stoper, sol bek, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki ilk hedefler şu futbolcular:
Eliaquim Mangala - Takımı: Manchester City - Yaşı: 27 - Stoper
Alberto Moreno - Takımı: Liverpool - Yaşı: 26 - Sol bek
Cesc Fabregas - Takımı: Chelsea - Yaşı: 31 - Orta saha
Yacine Brahimi - Takımı: Porto - Yaşı: 28 - Sol kanat ve ofansif orta saha
Luciano Narsingh - Takımı: Swansea - Yaşı: 28 - Sağ kanat
Yönetim, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan bu futbolcularla anlaşmaya varılamazsa alternatif isimlere yönelecek.
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