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Ersun Yanal'ın imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tabii ki transferler olacak, gerekirse gözümüzü karartacağız. Önümüzdeki sezon için düşündüğümüz transferler için görüşme yapacağız. Belki de önümüzdeki sezonu şimdiden kazanacağız" sözleriyle devre arasında takımda köklü değişiklikler olacağının sinyalini verdi.