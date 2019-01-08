Transfer sezonuna Sadık Çiftpınar'ı alarak başlayan Fenerbahçe'de yeni isimler için girişimler sürüyor...
SERDAR VE TOLGAY OLMUYOR
Sarı-lacivertli takım, Galatasaraylı Serdar Aziz ve Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçme noktasına geldi.
Serdar Aziz'in bonservisini Galatasaray'dan alması beklenirken sarı-kırmızılı takımın bonservis talebinde bulunması Fenerbahçe'ye geri adım attırdı.
Tolgay Arslan için 2 milyon euro ve Şener Özbayraklı'yı öneren sarı-lacivertliler, bu teklifin reddedilmesi üzerine beklemeye geçti.
İki oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamak istemesi, Kanarya için avantaj olsa da ezeli rakipler futbolcularını Anadolu yakasına göndermek istemiyor.
ELIS İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
MLS takımlarından Houston Dynamo'dan Alberth Elis ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, MLS ve kulüp yönetimleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Oyuncunun ısrarla İstanbul'a gelmek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken 8 milyon euro'dan başlayan pazarlıklarda rakam düşürülmeye çalışılıyor.
HOLLANDA SEFERİ
Fenerbahçe, kanat transferi için Alberth Elis ile görüşmelerini sürdürürken Hollanda'dan 2 ismin de listede olduğu öğrenildi.
Sportif direktör Comolli, scout ekibinin olumlu not verdiği Kristoffer Peterson ve Donis Avdijaj ile görüşmeler yapacak.
Fenerbahçe, yapılacak görüşmeler sonucunda 2 isimden birini devre arasında ya da yeni sezonda transfer etmeyi planlıyor.
24 yaşındaki İsveçli Kristoffer Peterson, Liverpool altyapısında yetiştikten sonra Hollanda'da Utrecht, Roda ve son olarak Heracles forması giydi.
Donis Avdijaj ise Schalke 04 altyapısından yetişti. Sezon başında Willem'e imza atan oyuncu, dünya devlerinin de radarında. 22 yaşındaki Kosovalı futbolcunun Manchester United, Arsenal ve Juventus gibi ekipler tarafından izlendiği belirtiliyor.
KASAMİ SÜRPRİZİ
Goal'ün İngiliz ekibine göre; orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, İsviçre ekiplerinden Sion forması giyen Pajtim Kasami ile ilgileniyor. Ocak ayında Sion'dan ayrılması beklenen Kasami için kulübü yaklaşık 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.
ALMANYA'DA GURBETÇİ İDDİASI
Alman basınına göre; Fenerbahçe, Holstein Kiel forması giyen Atakan Karazor’u transfer etmek istiyor.
Atakan Holstein’de mutlu. Kulübünden ayrılmaya şimdilik sıcak bakmıyor ancak Fenerbahçe’nin teklifi sonrası ne cevap vereceği tartışma konusu.
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