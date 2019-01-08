Öne Çıkanlar

Fenerbahçe'nin transferde son durumu

08.01.2019 - 13:12 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'ın ardından imza attıracağı isimler merakla bekleniyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmeleri...

  • 1 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    1 | 15

    Transfer sezonuna Sadık Çiftpınar'ı alarak başlayan Fenerbahçe'de yeni isimler için girişimler sürüyor...

  • 2 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    2 | 15

    SERDAR VE TOLGAY OLMUYOR

    Sarı-lacivertli takım, Galatasaraylı Serdar Aziz ve Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçme noktasına geldi.

  • 3 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    3 | 15

    Serdar Aziz'in bonservisini Galatasaray'dan alması beklenirken sarı-kırmızılı takımın bonservis talebinde bulunması Fenerbahçe'ye geri adım attırdı. 

  • 4 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    4 | 15

    Tolgay Arslan için 2 milyon euro ve Şener Özbayraklı'yı öneren sarı-lacivertliler, bu teklifin reddedilmesi üzerine beklemeye geçti.

  • 5 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    5 | 15

    İki oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamak istemesi, Kanarya için avantaj olsa da ezeli rakipler futbolcularını Anadolu yakasına göndermek istemiyor.

  • 6 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    6 | 15

    ELIS İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    MLS takımlarından Houston Dynamo'dan Alberth Elis ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, MLS ve kulüp yönetimleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

  • 7 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    7 | 15

    Oyuncunun ısrarla İstanbul'a gelmek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken 8 milyon euro'dan başlayan pazarlıklarda rakam düşürülmeye çalışılıyor.

  • 8 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    8 | 15

    HOLLANDA SEFERİ

    Fenerbahçe, kanat transferi için Alberth Elis ile görüşmelerini sürdürürken Hollanda'dan 2 ismin de listede olduğu öğrenildi.

  • 9 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    9 | 15

    Sportif direktör Comolli, scout ekibinin olumlu not verdiği Kristoffer Peterson ve Donis Avdijaj ile görüşmeler yapacak.

     

  • 10 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    10 | 15

    Fenerbahçe, yapılacak görüşmeler sonucunda 2 isimden birini devre arasında ya da yeni sezonda transfer etmeyi planlıyor.

  • 11 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    11 | 15

    24 yaşındaki İsveçli Kristoffer Peterson, Liverpool altyapısında yetiştikten sonra Hollanda'da Utrecht, Roda ve son olarak Heracles forması giydi.

  • 12 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    12 | 15

    Donis Avdijaj ise Schalke 04 altyapısından yetişti. Sezon başında Willem'e imza atan oyuncu, dünya devlerinin de radarında. 22 yaşındaki Kosovalı futbolcunun Manchester United, Arsenal ve Juventus gibi ekipler tarafından izlendiği belirtiliyor.

     

  • 13 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    13 | 15

    KASAMİ SÜRPRİZİ

    Goal'ün İngiliz ekibine göre; orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, İsviçre ekiplerinden Sion forması giyen Pajtim Kasami ile ilgileniyor.  Ocak ayında Sion'dan ayrılması beklenen Kasami için kulübü yaklaşık 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. 

  • 14 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    14 | 15

    ALMANYA'DA GURBETÇİ İDDİASI

    Alman basınına göre; Fenerbahçe, Holstein Kiel forması giyen Atakan Karazor’u transfer etmek istiyor. 

  • 15 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Tolgay, Serdar, Elis'te gelişmeler
    15 | 15

    Atakan Holstein’de mutlu. Kulübünden ayrılmaya şimdilik sıcak bakmıyor ancak Fenerbahçe’nin teklifi sonrası ne cevap vereceği tartışma konusu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0