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        Fenerbahçe'nin yeni konç sponsoru Gedik Yatırım oldu

        Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Gedik Yatırım, yeni sezonda sarı-lacivertli takımın konç sponsoru oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 12:09
        Fenerbahçe'ye yeni konç sponsoru
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        Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı'mızın konç sponsorluğu konusunda Gedik Yatırım ile anlaşma sağladı. Gedik Yatırım logosu, 2023-2024 sezonunda Türkiye Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları ön eleme maçlarında takımımızın konçlarında yer alacak. Gedik Yatırım’a ailemize hoş geldin diyor; başarı hikayelerimizin parçası olmalarını diliyoruz. İmza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

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