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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu!

        Yeni sezona Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kamp programı ve hazırlık maçlarındaki rakipleri açıklandı. Sarı-Lacivertliler sezonu 6 Temmuz'da açacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:55
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        İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı!
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        Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak sarı-lacivertliler, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

        İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

        17 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Portimonense

        20 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Sunderland

        23 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Al Ittihad

        26 Temmuz 2025

        Fenerbahçe - Benfica

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